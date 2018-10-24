İlk kez Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Mersin'in Çukurova Kadın Baketbol takımı yarın Bulgar ekibi Beroe'yu ağırlayacak. Sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Mersinli ekibin kendine güveni tam, taraftarları yarın saat 18:00'da destek olmaya bekliyorlar.



2017 yılında Mersin'de kurulan



Türkiye liginde başarılarıyla adından söz ettiren Çukurova, ilk kez FIBA Kadınlar



Mersin ekibinin hedefi yeni kadrosuyla Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmek.



Takım kaptanı Şaziye İvegin Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurdukları konusunda iddialı.



Yıl boyunca iyi bir çizgi izleyen takımın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun oyuncularına güveni tam.



E Grubu'nda mücadele edecek Mersin ekibi, ilk maçında yarın evinde Bulgaristan'ın Beroe takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.



Çukuova Basketbol, Mersinlileri maçı izlemeye, tezahürat yaparak destek olmaya davet ediyor.



ulusal.com.tr 2017 yılında Mersin'de kurulan Çukurova Basketbol Kadınlar takımı Avrupa yolcusu.Türkiye liginde başarılarıyla adından söz ettiren Çukurova, ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ’nda mücadele edecek.Mersin ekibinin hedefi yeni kadrosuyla Avrupa kupasını Türkiye'ye getirmek.Takım kaptanı Şaziye İvegin Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurdukları konusunda iddialı.Yıl boyunca iyi bir çizgi izleyen takımın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun oyuncularına güveni tam.E Grubu'nda mücadele edecek Mersin ekibi, ilk maçında yarın evinde Bulgaristan'ın Beroe takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 18.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.Çukuova Basketbol, Mersinlileri maçı izlemeye, tezahürat yaparak destek olmaya davet ediyor.