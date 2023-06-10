Cumhurbaşkanı Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıTürkiye Kupası'nda final zamanı Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası Taraftarlar İstanbul'u gezdi