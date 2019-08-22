Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
İzmir'de ağaç seferberliği
İzmir'de ağaç seferberliği
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Yaman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu Yaman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcu Yaman'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Yaman, Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Mayıs 2015'te düzenlenen şampiyonada da 62 kiloda dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.