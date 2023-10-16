Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a Tebrik Telefonu

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup etmeyi başardı. Puanını 16'ya çıkartan Türkiye, böylece grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımı'nın aldığı zafer ve EURO 2024'e katılma başarısının ardından telefon görüşmesi yaparak takımı tebrik etti.

Konya'da oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşanırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonda konuştu.

Tüm takımı tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.