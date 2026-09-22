Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Fenerbahçe Tarfin, rakibi Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşırken, kulüp tarihinde bu kupayı toplamda dokuzuncu kez müzesine götürmüş oldu.

Fenerbahçe Tarfin'in galibiyetinde Wade Baldwin ve Braxton Key dikkat çeken performanslarıyla öne çıktı. Baldwin, karşılaşmayı 13 sayı, 6 asist ve 2 ribaundla tamamlarken, Key de 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik istatistikle takımına katkı verdi.

TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline, iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda tribünler basketbolseverler tarafından büyük ölçüde dolduruldu. Maç öncesinde taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi ve salonda renkli görüntüler oluştu.

İki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye çıktığında da taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı; tribünler, karşılaşma boyunca tezahürat ve marşlar eşliğinde takımlarını yalnız bırakmadı.