Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla kupada üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez zirveye çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!
Yayınlanma:

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Fenerbahçe Tarfin, rakibi Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşırken, kulüp tarihinde bu kupayı toplamda dokuzuncu kez müzesine götürmüş oldu.

Fenerbahçe Tarfin'in galibiyetinde Wade Baldwin ve Braxton Key dikkat çeken performanslarıyla öne çıktı. Baldwin, karşılaşmayı 13 sayı, 6 asist ve 2 ribaundla tamamlarken, Key de 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik istatistikle takımına katkı verdi.

TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline, iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda tribünler basketbolseverler tarafından büyük ölçüde dolduruldu. Maç öncesinde taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi ve salonda renkli görüntüler oluştu.

İki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye çıktığında da taraftarların yoğun desteğiyle karşılandı; tribünler, karşılaşma boyunca tezahürat ve marşlar eşliğinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüErdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüGündem
Aleyna Çakır davasında karar! Baba isyan etti, anne gözyaşlarına boğulduAleyna Çakır davasında karar! Baba isyan etti, anne gözyaşlarına boğulduGündem
fenerbahçe beşiktaş
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
Vatan Partisi'nden havayollarının İran kararına tepki
İran'ı hedef aldı, mühimmat sıkıntısı iddialarını reddetti
Yıllar önce yazdığı mektup yeniden gündemde!
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan açıklama!
Turgutlu'daki lise saldırısında yeni gelişme!
Dayanıklı tüketim mallarına harcama eğiliminde belirgin artış!
İstanbul metrosunda yeni dönem başlıyor!
CHP'den fon operasyonu ve "devlet krizi" çıkışı!
Manisa'da okula silahlı saldırı
Çok Okunanlar
Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı! 700 Bin TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı! 700 Bin TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Meteoroloji Haritayı Güncelledi: 23 Eylül Çarşamba Günü Sağanak Çok Sayıda İli Vuracak! Meteoroloji Haritayı Güncelledi: 23 Eylül Çarşamba Günü Sağanak Çok Sayıda İli Vuracak!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı!
CANLI İZLE: Anne Yarısı 1. Bölüm CANLI İZLE: Anne Yarısı 1. Bölüm
Altın fiyatlarında kâr satışı! Ons geriledi, gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül canlı rakamlar Altın fiyatlarında kâr satışı! Ons geriledi, gram altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül canlı rakamlar