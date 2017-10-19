Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak.



Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından derbi maçına atanan Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı.



Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak.







Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.



Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.



Çakır, kariyerindeki son derbisine bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Ülker Stadı'nda 20 Kasım 2016'da oynanan maçı sarı-lacivertli takım, Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.



Çakır'dan 11 kırmızı kart

Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye çıkacak Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 kez kırmızı kartına başvururken, 60 kez de sarı kartını kullandı.



FIFA kokartlı hakem, geride kalan 10 maçta Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.







Çakır ayrıca Galatasaray'dan 34, Fenerbahçe'den de 26 futbolcuya sarı kart gösterdi.



Yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı

Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti.



Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 kazanmıştı.







Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu.



Galatasaray ise bu sezon Çakır'ın düdük çaldığı 5. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.