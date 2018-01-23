"Elimizden geldiğince engelli arkadaşlarımızın yanında olacağız"

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekmeköy Belediyesi tarafından engellilerin spora teşvik edilmesi ve onlara fırsat oluşturulmasına dikkat çekmek için düzenlenen dostluk maçını yönetti.



Alemdağ Stadyumu'nda engelli sporculara dikkat çekmek için düzenlenen maçta Bölgesel Amatör Lig ekibi Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor ile Turkcell İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncuları karşı karşıya geldi. Müsabakayı Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2-1 kazandı.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cüneyt Çakır, elinden geldiğince engelli vatandaşlara destek olacağını belirterek, "Şunu belirtmek lazım hepimiz biriz ve birlikte olmalıyız. 2024 Avrupa Şampiyonası için Türkiye Futbol Federasyonunun "Birlikte Paylaşacağız" diye çok önemli bir sloganı var. Biz sporu da hayatı da birlikte paylaşıyoruz. Bu yüzden buradayız. Elimizden geldiğince engelli arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bütün engelli kardeşlerimiz sporu çok seviyor. Onların hep yanında olacağız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise belediye olarak her zaman işitme engelli sporcuların yanında olacaklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Dün akşam oynanan Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasına görev almasına rağmen bizi kırmayıp gelen Cüneyt Çakır'a teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimizi mutlu etti. Çok heyecanlı bir ekip bu kardeşlerimiz. İşitme Engelli Futbol Takımımız kendi liglerinde liderler, çok önemli bir başarıya imza attılar. Biz de belediye olarak bu tarz organizasyonlarla kardeşlerimizi destek oluyoruz. İşitme engelli kardeşlerimiz, inanıyorum ki daha güzel yerlere gelecekler, biz onlar için mücadele edeceğiz."