FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, "Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi nedeniyle çok adaletli bir sezon olacak. VAR sistemine başından beri en çok inanan insanlardan biriyim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bugün tamamlanan 2018-2019 Sezonu Süper Lig Hakem ve Süper Lig Yardımcı Hakem seminerine katılan tecrübeli hakem, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.



"LİGE HAZIR BİR ŞEKİLDE GİRİŞ YAPACAĞIZ"



İlk olarak iyi bir sezon geçirmeyi dilediğini söyleyen Çakır, "Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Takımlarımıza ve hakemlerimize sakatlıktan uzak güzel başarılı bir sezon diliyorum. Sezon öncesi hazırlık kampındayız. Hem normal eğitimimizi aldık hem de VAR ile ilgili son hatırlatmalar, son düzenlemeler yapıldı. İnşallah bu hafta sonu başlayacak lige biz de hazır bir şekilde giriş yapacağız" diye konuştu.



"ÇOK ADALETLİ BİR SEZON OLACAK"



Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini nedeniyle çok adaletli bir sezon olacağını dile getiren Cüneyt Çakır, "Yurt dışında UEFA ve FIFA'da VAR ile ilgili eğitimler aldım. Burada da eğitim görüyorum. Eğitimin burada çok başarılı yapıldığını görüyorum. Hiçbir farkı yok. Bunu Dünya Kupası'nda da yaşadık. Bizim en önemli şansımız Roberto Rosetti gibi bir isimle çalışmaktı. Kendisinin kontratı bittiği için görevinden ayrıldı ve UEFA Hakem Kurulu Başkanı oldu. Ama biz bu son iki yıllık süreçte hem normal eğitimimiz açısından hem de VAR açısından FIFA ile paralel bir şekilde ilerledik. Hiçbir farkı yok. Biz de çok iyi durumdayız. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok adaletli bir sezon olacak. VAR sistemine başından beri en çok inanan insanlardan biriyim. Bunda emeği geçen herkese, uygulanmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu da olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Çakır ayrıca, "Muhakkak zamana ihtiyaç var. Bu çok yeni bir sistem ve emekleme dönenimde. Kamuoyunun bilgilenmesi açısından da 4-5 haftalık sürece ihtiyaç var" sözlerini ekledi.



ÇAKIR 'O' POZİSYON HAKKINDA KONUŞTU!



Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanıldığı Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, çok tartışılan kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuştu.



"BENCE UYGULAMA ÇOK DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILDI. KARAR TARTIŞILABİLİR"



Tecrübeli hakem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;



"Hakemlik adına çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bir uygulamaydı. Biz seminerdeyken medyada çıkan çeşitli haberler duyduk. Bunlar üzücü ve doğru olmayan şeyler. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) bana 'pozisyon kırmızı kart' dediği, benim ise 'hayır sen karışma, sorumluluk bende' deyip böyle bir diyalog olduğu söyleniyor. Ancak bunlar tamamen uydurma haberler. Spor kamuoyunun ve futbol dünyasının bu haberlere inanmamasını rica ediyorum. Böyle bir şey yaşanmamıştır. Zaten ses kayıtları mevcuttur ve isteyen dinleyebilir. Orada görev yapan Video Yardımcı Hakem arkadaşlarımız çok tecrübeli kişiler. Bilgi ve birikim açısından donanımlı isimler. Bence uygulama çok doğru bir şekilde yapıldı. Karar tartışılabilir. Kararı tartışmak futbolun doğasında var. Ama bu söylenen; 'egosu var, o yüzden böyle yaptı' gibi şeyler doğru değil. Çünkü benim egom olsa ne bana söylediğinde gidip pozisyonu izlerim, ne de Dünya Kupası'nda Arjantin - Nijerya maçında gidip pozisyonu izlerim. O yüzden lütfen futbol kamuoyu bunlara itibar etmesin. Bunlar doğru haberler değil."



ÇAKIR'DAN İDDİALARA YANIT!



Yurt dışında ve Türkiye'de yönettiği maçlar arasında fark olduğu yönündeki söylentilerle ilgili de konuşan Çakır, şunları söyleyerek sözlerini tamamladı;



"Bunu herkes söylüyor ancak ben söylediğimde de 'böyle bir şey yok' diyorlar. Futbol oyun kuralları her yerde aynıdır. Bu tarz algı operasyonları yapılır. Gülüp geçiyoruz. Çünkü FIFA yöneticileri de UEFA Yöneticileri de bizim yurt içinde yönettiğimiz maçları izliyorlar. Hiç kimse bir hakeme yurt dışında yönettiği 5 tane maçla Şampiyonlar Ligi'nde final vermez. Onun yurt içinde yönettiği 20 tane maçı da izler. Biz Dünya Kupası için FIFA'dan tebligat aldığımızda FIFA Hakem Kurulu'ndan görevli kişi Massimo Busacca'dan mail yoluyla aldık. Orada şu söyleniyordu; yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılı maçlarınızdan dolayı Dünya Kupası'nda görev almaya hak kazandınız. Bu her şeye cevap veriyordur."