FIFA kokartlı hakem Çakır, El Feiha-El Hilal maçında görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 17 Aralık Pazar günü yapılacak El Feiha-El Hilal maçını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen davetinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulunun onayıyla, maçta düdük çalacak.



Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.