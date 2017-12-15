Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da maç yönetecek

FIFA kokartlı hakem Çakır, El Feiha-El Hilal maçında görev yapacak.

Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da maç yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde 17 Aralık Pazar günü yapılacak El Feiha-El Hilal maçını yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen davetinin ardından TFF Merkez Hakem Kurulunun onayıyla, maçta düdük çalacak.

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #cüneyt çakır #suudi arabistan
Önceki Haber
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sonraki Haber
Lübnan'da milletvekili seçimlerinin tarihi belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.