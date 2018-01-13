Kanadalı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Kanadalı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi.



Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin de yönetimle görüşmek için İstanbul'a ayak bastı.



ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, yarın Beşiktaşlı yöneticiler ile bir araya gelecek ve transfer durumunu görüşecek.