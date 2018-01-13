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Cyle Larin, İstanbul'a geldi

Kanadalı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi.

Cyle Larin, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Kanadalı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası santrfor arayışlarını hızlandırırken, adaylardan Cyle Larin de yönetimle görüşmek için İstanbul'a ayak bastı.

ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin, yarın Beşiktaşlı yöneticiler ile bir araya gelecek ve transfer durumunu görüşecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Cyle Larin #istanbul
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