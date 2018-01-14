Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada büyük erkeklerde Ali Osman, kadınlarda Yeliz Esen birinci oldu

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.



Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen şampiyonada, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 30 sporcu yarıştı.



Şampiyonada büyük erkeklerde Ali Osman birinci, Ayhan Enes Işık ikinci, Furkan Polat üçüncü oldu. Büyük kadınlarda birinciliği Yeliz Esen elde ederken Hilal Şafak ikinci sırayı aldı.



Genç erkeklerde Emirhan Çimen birinci, Suat Uluç ikinci, Husab Balu üçüncü; genç kızlarda Cansel Taşçı birinci, Dilara Yılmaz ikinci, Hilal Güneş üçüncü oldu.



Yıldız erkeklerde Ahmet Uçkun, yıldız kızlarda Ümmügülsüm Yıldırım birinciliğe ulaştı.



Şampiyona için Erciyes'e gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sene Türkiye Şampiyonası'nın ardından yine Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na Erciyes Dağı'nda adayız. Erciyes Dağı, bu spor için gerçekten çok uygun. Dağ yapısı, bölge, hava şartları çok güzel. Dağ kayağı şampiyonasında iyi notlar alan sporcularımızın Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nda da iyi dereceler almalarını umuyoruz. Bununla ilgili kamp çalışmalarımıza, eğitimlerimize yoğun şekilde devam ediyoruz."