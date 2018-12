Antalyalı dağ koşusu sporcusu Ahmet Arslan, "Benim yaptığım spor ile kökenim birbirini tamamlıyor. Yani 'Dağların Arslanı'nın başarısı Yörük kültüründen geliyor." dedi.

Milli dağ koşucusu Ahmet Arslan, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce beden eğitimi öğretmenini yönlendirmesiyle atletizme başladığını söyledi.



Yaklaşık 13 yıldır da dağ koşusunda yarıştığını belirten Arslan, 6 yıl üst üste Avrupa şampiyonu olduğunu, 50'den fazla uluslararası turnuvada da şampiyonluk yaşadığını ya da kürsüde yer aldığını belirtti.



Arslan, rakiplerine dağları dar ettiği için kendisine "Dağların Arslanı" lakabının takıldığını ifade etti.



Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki Toroslar'ın eteğindeki Çakmak köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arslan, çocukluğunun köyde, dağlık bir bölgede geçmesinin kendisine büyük avantaj sağladığını dile getirdi.



Doğal beslenerek büyüdüğünü ve sağlam bir fiziki yapısının olduğunu belirten Arslan, "Toroslar'daki bir Yörük köyünde doğmam benim için avantaj oldu. Yörükler doğayı çok seven, özgür ruhlu insanlar olduğu için branşımla uyumlu. Dağ koşusu sporcuları da doğayı seven ve özgür ruhlu insanlar. Benim yaptığım spor ile kökenim birbirini tamamlıyor. Yani 'Dağların Arslanı'nın başarısı Yörük kültüründen geliyor." dedi.



"Türk bayrağını en yükseğe çekmek için çaba gösterdim"

Her yıl daha iyisini başarmak için çalıştığını aktaran Arslan, "2019 yılında ferdi olarak dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra dağ koşusunu bırakmak istiyorum. Ultra maraton branşıyla yeni bir maceraya atılmak ve uluslararası şampiyonalarda ülkem adına önemli başarılar kazanmayı hedefliyorum. Türk bayrağını her zaman en yükseğe çekmek için çaba gösterdim. Bayrağımızı dalgalandırmak beni çok gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.



Dağda koşarken her zaman bir sürprizle karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Deniz seviyesinde başladığım parkur karla kaplı dağların zirvesinde sona erebiliyor. Aynı parkurda 8-10 farklı zemin yapısı olabiliyor. Dağlarda yaban hayvanları ile karşılaşabiliyorum. Etiyopya'da kış kampı yapmıştım. Ormanda koşarken sırtlan sürüsü ile karşılaştım. Saldırmadılar. Bana önceden uyarmışlardı bu konuda. Korktuğumu belli etmeden geldiğim yöne doğru sırtlanlardan uzaklaştım. Göz temasını kesinceye kadar geriye çekildim ve sonrasında belki de hayatımın en hızlı koşularından birisini yaparak bölgeden ayrıldım."



Arslan, kariyerini tamamladıktan sonra antrenör olarak Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.