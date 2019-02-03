Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, daha az puan kayıplarıyla yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere tamamlanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.



Bütün oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Ravcı, şu ifadeleri kullandı:

"Son dakikaya kadar kazanmayı çok istedik. Skor olarak geriye düştüğümüz halde reaksiyon göstererek hem oyunsal hem de mücadele anlamında maçı kazanmaya çalışmamız bizim açımızdan olumluydu. Moral ve motivasyonu yüksek bir takımız. Ligde daha önce oynadığımız bazı maçlarda skor olarak geriye düştük ancak bu karşılaşmalarda takımımızın azmi ve kararlılığı galip gelmemizi sağladı. İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında rakibimiz skor olarak öne geçti ancak takımımız mücadeleye devam ederek, gol arayışına sürdürdü. Beraberliği yakaladıktan sonra da galip gelmek için gayret gösterdik. Sadece bazı oyuncularımız azami çabayı sarf edecek hevese gelemedikleri için skor anlamında işimiz zorlaştı. Bunda İstikbal Mobilya Kayserispor'un takım halinde iyi savunma yapması da etkin rol oynadı."



Ravcı, ligin zorlu geçeceğini dile getirerek, "Bu tür puan kayıpları yaşanabilir ve yaşanacak. Devre arası transfer döneminde aramıza katılan oyuncuların da takıma katkı sağlayacağını göz önünde bulundurursak, daha az puan kayıplarıyla yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda daha çok çalışarak, hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



