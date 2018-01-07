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Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor

İkinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Despres, motosiklet sınıfında İspanyol Bort birinci bitirdi

Dakar Rallisi'nde heyecan sürüyor

2018 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Cyril Despres, motosiklet kategorisinde İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Peru'nun Pisco kentindeki 267 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 56 dakika 51 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Cyril Despres elde etti. Despres'in, 48 saniye arkasındaki takım arkadaşı Stephane Peterhansel 2'nci, 3 dakika 8 saniye gerisindeki Dünya Ralli Şampiyonası'nı (WRC) 9 kez kazanan Sebastien Loeb ise 3. oldu.
Kariyerine otomobil sporlarında devam etme kararı alan Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas ise 6 saat 44 dakikalık süresiyle 44'üncü sıraya yerleşti.
Motosiklet kategorisinde ise Monster Energy Honda takımından Joan Barreda Bort, 2 saat 56 dakika 44 saniyede bitirdiği ikinci etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol sürücüyü, 2 dakika 54 saniye geriden Adrien van Beveren, 4 dakika 24 saniye geriden de Matthias Walkner takip etti.
Dakar Rallisi'nin 3. etabı, Peru'nun Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 296 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cyril Despres #Dakar Rallisi #ikinci etap #Joan Barreda Bort #ralli
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