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Dakar Rallisi'nin 9. etabı iptal edildi

2018 Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Bolivya'daki yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Dakar Rallisi'nin 9. etabı iptal edildi

2018 Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Bolivya'daki yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bolivya'nın Tupiza ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 242 kilometrelik parkurda düzenlenmesi planlanan etabın, Tupiza şehrindeki yoğun yağış sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, rallinin Salta kentinden başlayacak 10. etapla devam edeceği belirtildi.

Dakar Rallisi, 14 etap sonunda 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba şehrinde son bulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Motor Sporları #Dakar Rallisi #Bolivya
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