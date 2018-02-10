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Damat, gelini maça getirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler maçını izleyen gelin ve damat dikkati çekti

Damat, gelini maça getirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler maçını, nikah öncesi stada gelen bir çift de takip etti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor taraftarı Halil Kurusıkı, Nurdan Atilla ile nikahtan önce maçın oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'na geldi.

Yeşil-beyazlı ev sahibi ekibin maçlarını kaçırmayan damat Kurusıkı, nikah tarihi maçla aynı güne denk gelmesi nedeniyle gelinle stada geldi. Tribünde gelin ve damadı ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşayan taraftarlar, daha sonra alkışlayıp tezahüratlarla çifte mutluluk diledi.

Çift, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile sohbet edip bir süre maçı izledikten sonra stattan ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçta Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tribün #Gelin #damat #Bodrum Belediyesi Bodrumspor #amed sportif faaliyetler
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