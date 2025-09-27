Dart tahtasında zafer: Ayşegül Karagöz dartta dünya şampiyonu oldu

Dünya Dart Kupası, 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Goyang kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği dev organizasyonda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Denizli’nin Türk sporuna kazandırdığı genç yeteneklerden Ayşegül Karagöz, Genç Kızlar kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şekilde finale yükseldi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Çinli sporcuyu, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu ve yarı finalde Moğol rakibini saf dışı bırakan Karagöz, finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko ile karşılaştı.

FİNALDE TARİHİ ZAFER: 5-2

Büyük heyecana sahne olan final mücadelesinde Ayşegül Karagöz, rakibi Lida Lanko karşısında üstün bir performans sergileyerek 5-2’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla genç kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından kariyerine Dart Dünya Kupası şampiyonluğunu da ekledi.

Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Ayşegül Karagöz’ün bu başarısı büyük yankı uyandırdı.

Elde edilen tarihi başarı sonrası açıklama yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ayşegül Karagöz’ün ay yıldızlı formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini, çok çalışmanın yanında zafere inanmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek gurur duyduklarını ifade etti.