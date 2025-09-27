Dart tahtasında zafer: Ayşegül Karagöz dartta dünya şampiyonu oldu

Güney Kore’de düzenlenen Dart Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Denizlili milli sporcu Ayşegül Karagöz, genç kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dart tahtasında zafer: Ayşegül Karagöz dartta dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma:

Dünya Dart Kupası, 23-27 Eylül 2025 tarihleri arasında Güney Kore’nin Goyang kentinde gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerin mücadele ettiği dev organizasyonda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular önemli başarılara imza attı.

Denizli’nin Türk sporuna kazandırdığı genç yeteneklerden Ayşegül Karagöz, Genç Kızlar kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şekilde finale yükseldi. Grup maçlarının ardından son 16 turunda Çinli sporcuyu, çeyrek finalde Yeni Zelandalı sporcuyu ve yarı finalde Moğol rakibini saf dışı bırakan Karagöz, finalde Finlandiyalı sporcu Lida Lanko ile karşılaştı.

FİNALDE TARİHİ ZAFER: 5-2

Büyük heyecana sahne olan final mücadelesinde Ayşegül Karagöz, rakibi Lida Lanko karşısında üstün bir performans sergileyerek 5-2’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla genç kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olan milli sporcu, Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından kariyerine Dart Dünya Kupası şampiyonluğunu da ekledi.

Denizli Necla - Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Ayşegül Karagöz’ün bu başarısı büyük yankı uyandırdı.

Elde edilen tarihi başarı sonrası açıklama yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Ayşegül Karagöz’ün ay yıldızlı formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini, çok çalışmanın yanında zafere inanmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyleyerek gurur duyduklarını ifade etti.

Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü otobüse çarptı, yaralılar var!Diyarbakır’da faciadan dönüldü: Yolcu minibüsü otobüse çarptı, yaralılar var!Yurt
Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?Mainz – Dortmund maçı için geri sayım başladı: Dev randevu saat kaçta, hangi kanalda?Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dart oyunu
Günün Manşetleri
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
Çok Okunanlar
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Meteoroloji’den sarı alarm! Meteoroloji’den sarı alarm!
Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın fiyatları uçuşa geçti!
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor