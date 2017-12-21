Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. maçında İtalya temsilcisi FIAT Torino'ya 77-75 mağlup oldu.

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Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. maçında İtalya temsilcisi FIAT Torino'ya 77-75 mağlup oldu.



Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. FIAT Torino ise 5. kez sahadan galip ayrıldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan FIAT Torino, Patterson ve Garret'in etkili oyunuyla 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Eric'in pota altından isabetleriyle 5-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Vujacic ve Garret ile 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan konuk ekip, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Sant-Rose, Cummings ve Eric ile sayılar bulan ev sahibi takıma, Washington, Garret ve Patterson ile karşılık veren FIAT Torino, 19. dakikayı 36-32 üstün geçti. Konuk ekip, soyunma odasına 39-36 önde gitti.



İkinci yarıda Cummings'in 3 sayı çizgisinin gerisinden ve Eric'in pota altından sayılarıyla Darüşşafaka, 23. dakikada öne geçti: 43-41. Garret ve Patterson'un kaydettiği sayılarla 6-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 25. dakikayı 2 sayı (46-48) üstün tamamladı. Garret ve Vujavic'in isabetleriyle FIAT Torino, final periyoduna 58-54 üstün girdi.

Son çeyreğe Garret, Okeke ve Mbakwe'nin kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri ile başlayan konuk ekip, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-54. Cummings, Eric ve Kartal Özmızrak'ın sayılarıyla 13-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, 37. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Karşılaşmanın bitimine 18 saniye kala boyalı alandan Garret ile isabet bulan konuk ekip 76-74 öne geçti. Serbest atıştan Cummings ile sayı bulan ev sahibine Garret ile karşılık veren FIAT Torino, Darüşşafaka'yı 77-75 mağlup etti.





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