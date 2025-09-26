Defne Kurt’tan Singapur’da altın yağmuru: 5 günde 4 madalya

Singapur’da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası, Türk sporunun unutulmaz anlarına sahne oldu. Milli sporcu Defne Kurt, Türkiye’yi kadınlar 100 metre serbest stil S10 kategorisinde temsil etti. 59.08’lik derecesiyle şampiyona rekorunu kıran Kurt, altın madalyaya uzandı.

5 GÜNDE 4 ALTIN MADALYA

Defne Kurt, şampiyonada daha önce 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışık yarışlarında altın madalya kazanmıştı. Kadınlar 100 metre serbest stilde elde ettiği yeni zaferiyle toplam dört altın madalya kazandı.

Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 5 gün içerisinde 4 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.