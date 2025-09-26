Defne Kurt’tan Singapur’da altın yağmuru: 5 günde 4 madalya

Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Defne Kurt, kadınlar 100 metre serbest stil S10 kategorisinde 59.08’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dördüncü altın madalyasını kazandı. Kurt, bu başarıyla tarihe geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Defne Kurt’tan Singapur’da altın yağmuru: 5 günde 4 madalya
Yayınlanma: Güncellenme:

Singapur’da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası, Türk sporunun unutulmaz anlarına sahne oldu. Milli sporcu Defne Kurt, Türkiye’yi kadınlar 100 metre serbest stil S10 kategorisinde temsil etti. 59.08’lik derecesiyle şampiyona rekorunu kıran Kurt, altın madalyaya uzandı.

5 GÜNDE 4 ALTIN MADALYA

Defne Kurt, şampiyonada daha önce 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışık yarışlarında altın madalya kazanmıştı. Kadınlar 100 metre serbest stilde elde ettiği yeni zaferiyle toplam dört altın madalya kazandı.

Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 5 gün içerisinde 4 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt
Yağmur suyu çalışması: 5 gün boyunca yollar trafiğe kapatılacakYağmur suyu çalışması: 5 gün boyunca yollar trafiğe kapatılacakYurt
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!