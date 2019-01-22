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Demba Ba Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Demba Ba Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna kattı. 

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile Demba Ba transferini duyurdu. Anlaşmanın süresi hakkında ise bilgi verilmedi. 

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu. 

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile üçüncü transferini gerçekleştirdi. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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