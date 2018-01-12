Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kazakistan temsilcisi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un golü 12. dakikada Arouna Kone'den gelirken, rakip takımın golünü henüz ilk dakika içinde Serdyukov kaydetti.
Kırmızı-beyazlı ekip, kamptaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 4-1 mağlup olmuştu.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kazakistan temsilcisi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kazakistan temsilcisi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.