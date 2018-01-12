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Demir Grup Sivasspor: 1 - Zhetysu: 1

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kazakistan temsilcisi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor: 1 - Zhetysu: 1

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Kazakistan temsilcisi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'un golü 12. dakikada Arouna Kone'den gelirken, rakip takımın golünü henüz ilk dakika içinde Serdyukov kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamptaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 4-1 mağlup olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Demir Grup Sivasspor #futbol #hazırlık maçı #süper lig #süperlig #Zhetysu
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