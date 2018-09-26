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Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti. 

Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, Aydın Karabulut ve Zoro Cyriac ise takımdan ayrı salonda çalıştı. 

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor 30 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #demir grup #sivasspor #Bursaspor
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