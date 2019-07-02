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Demir Grup Sivasspor'da transfer

Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Demir Grup Sivasspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ı transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci kaleci transferini gerçekleştirdi.

Sivas temsilcisi, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Muammer Zülfikar Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Diyarbakır'da 1990'da dünyaya gelen Muammer, profesyonel kariyerine Türk Telekomspor altyapısında başladı. Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen 29 yaşındaki sporcu 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.

Sivasspor, transfer çalışmaları kapsamında daha önce kaleci Mamadou Samassa ile defans oyuncuları Marcelo Goiano ve Aaron Appindangoye'yi renklerine bağlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Demir Grup Sivasspor
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