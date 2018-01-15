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Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

Mavi-beyazlı basketbol takımı, İlkan Karaman'ı kadrosuna kattı

Demir İnşaat Büyükçekmece'de transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, İlkan Karamantransfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayan 27 yaşındaki İlkan Karaman ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir İnşaat Büyükçekmece Takım Menajeri Emre Ekim, sezonun ilk yarısında beklenmedik sakatlıklar yaşadıklarını belirterek, "İkinci yarıda çok daha güçlü bir Büyükçekmece ile parkelerde olacağız. Transfer kulübümüze ve İlkan'a hayırlı olsun. Bu vesile ile sakatlanan sevgili kardeşimiz Deniz Kılıçlı'ya da bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #İlkan Karaman #Demir İnşaat Büyükçekmece #basketbol
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