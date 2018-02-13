"Takımın kadro kalitesi, tüm takımlarla boy ölçüşebilecek düzeyde, bunu eyleme geçirmemiz gerekiyor"

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından topla çalıştı.

Fatih Tekke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini, kalan 13 haftada ciddi bir başarı elde etmeleri gerektiğini söyledi.

Takım kadrosunun kalitesine inandığını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

"İyi bir kadroya sahibiz. Eksik olarak gördüğüm, duyguyla oynayamama, beraber hareket edememe gibi sıkıntılarımız var. Bunları da çok hızlı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Özellikle konumumuzdan dolayı çok fazla zamanımız yok. Benim burada olmamın sebebi, Denizlispor tabii ki büyük bir camia, bu konumda olması hepimizi üzen bir şey, fakat zorlukları seven bir hoca olarak buradayız. Oyuncular, teknik ekip, basın, şehrin insanları ve taraftar bir bütün halinde hareket ederek Denizlispor'u zor durumdan hep beraber el birliğiyle çıkaracağız. Takımın kadro kalitesi, tüm takımlarla boy ölçüşebilecek düzeyde, bunu eyleme geçirmemiz gerekiyor."

Oynayacakları her maçın çok önemli olduğunu aktaran Tekke, Akın Çorap Giresunspor'un yeni teknik direktörü ile ilk kez sahasında mücadele edeceğini, onların da karşılaşmayı kazanmak isteyeceğini ifade etti.

Tekke, "Onlar da moralsiz, kazanmak isteyecekler, üst tarafa oynuyorlar. Çok zor bir maç. Maç maç gideceğiz. İyi bir mücadele olacak. İnşallah puan ve puanlar istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, Denizli Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Konak ile yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret ederek antrenmandan önce Fatih Tekke'ye çiçek verdi, başarı diledi.