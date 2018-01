Denizlispor Teknik Direktörü Erginer: "Bizim için gerçekten zor bir maç olacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 19. haftada, 29 Ocak Pazartesi günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.

Yeşil siyahlı ekip, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Erginer, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Adanaspor maçının farklı bölümlerinde arzu ettikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve istedikleri galibiyeti aldıklarını söyledi.

Erginer, transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, doğru kalitede ve doğru fiyatta oyuncuları kulübe kazandırmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.



"Bir an önce üst sıralara çıkmak istiyoruz"

Ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaşacakları İstanbulspor'un oturmuş ve birbirlerini tanıyan oyunculardan oluşan bir takım olduğuna işaret eden Erginer, şöyle konuştu:

"İstanbulspor'un belli bir oyun karakteri, belli bir oyun standardı var. Her hafta bunu sahaya yansıtıyorlar bizim için gerçekten zor bir maç olacak. İçeride zorluk derecesine baktığımızda Adanaspor maçı gibi bir maçla ikinci yarıya başladık ama bu karşılaşmanın bizim için daha zor olacağı apaçık gözüküyor. Genel olarak lige maç maç bakıyorum. Temel amacımız bir an önce sıkıntılı konumdan uzaklaşmak. Bir an önce üst sıralara çıkmak ve rahatlamak istiyoruz. İlk amacımız bu, ondan sonra geleceğe dönük planlar yapmak istiyoruz."

Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.