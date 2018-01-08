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Denizlispor'da transfer çalışmaları

"Transfer çalışmalarımıza başlarken hedeflediğimiz 8 futbolcudan 5'i ile anlaşmaya varılmış olup, ayrıca taraftarımızın Denizlispor'da görmeyi çok istediği 2 futbolcuyla temaslarımız devam etmektedir"

Denizlispor'da transfer çalışmaları

 TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, transferde hedeflediği 5 futbolcuyla anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kiralık olarak kadroya dahil edilen Canberk Aydın ve Alperen Babacan'ın takımın devre arası kampına katıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Anlaşmaya vardığımız 2 futbolcu ise kamp yaptığımız otele gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetimizle tanışmış, kulüpleri ile yaşadıkları sorunları çözmeleri için tarafımızdan kendilerine 3 gün izin verilmiştir. Yurt dışından gelmesini beklediğimiz yabancı futbolcunun ise yarın Türkiye'ye gelerek kampımıza dahil olması beklenmektedir. Transfer çalışmalarımıza başlarken hedeflediğimiz 8 futbolcudan 5'i ile şu an anlaşmaya varılmış olup, ayrıca taraftarımızın Denizlispor'da görmeyi çok istediği 2 futbolcu ile temaslarımız devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor #futbol #TFF 1. Lig #transfer
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