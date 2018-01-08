"Transfer çalışmalarımıza başlarken hedeflediğimiz 8 futbolcudan 5'i ile anlaşmaya varılmış olup, ayrıca taraftarımızın Denizlispor'da görmeyi çok istediği 2 futbolcuyla temaslarımız devam etmektedir"

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, transferde hedeflediği 5 futbolcuyla anlaşmaya vardığını bildirdi.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kiralık olarak kadroya dahil edilen Canberk Aydın ve Alperen Babacan'ın takımın devre arası kampına katıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Anlaşmaya vardığımız 2 futbolcu ise kamp yaptığımız otele gelerek takım arkadaşları ve teknik heyetimizle tanışmış, kulüpleri ile yaşadıkları sorunları çözmeleri için tarafımızdan kendilerine 3 gün izin verilmiştir. Yurt dışından gelmesini beklediğimiz yabancı futbolcunun ise yarın Türkiye'ye gelerek kampımıza dahil olması beklenmektedir. Transfer çalışmalarımıza başlarken hedeflediğimiz 8 futbolcudan 5'i ile şu an anlaşmaya varılmış olup, ayrıca taraftarımızın Denizlispor'da görmeyi çok istediği 2 futbolcu ile temaslarımız devam etmektedir."