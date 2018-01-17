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Denizlispor'da transfer

Yeşil-siyahlı kulüp, eski futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Denizlispor'da transfer

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, Grandmedical Manisaspor'dan eski futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Haktan Odabaşı ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Haktan, 2012-2013 sezonu ile 2016-2017 sezonunda Denizlispor formasını giymişti.

 Maçın pazar gününe alınması talebi kabul edilmedi
Denizlispor, ligin 18. haftasında 22 Ocak Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya'da çalışan down sendromlu taraftarlar, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara ikramda bulundu, takıma Adanaspor maçında başarılar diledi.
Bu arada, karşılaşmanın pazar gününe alınması konusundaki talebin Adanaspor ve yayıncı kuruluş tarafından kabul edilmediği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #futbol #denizlispor #1. lig
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