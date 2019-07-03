banner1005
Zeki Ön mezarı başında anıldı
Zeki Ön mezarı başında anıldı
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Hafter güçlerinin saldırısı insanlık suçudur"
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Denizlispor'dan 'aile tribünü' uygulaması

Yeşil-siyahlı kulüp, taraftarlarının eş ve çocuklarıyla maçları izleyebilmesi için "aile tribünü" uygulamasını başlattı.

Denizlispor'dan 'aile tribünü' uygulaması

Denizlispor Kulübü, taraftarlarının eş ve çocuklarıyla maçları izleyebilmesi için "aile tribünü" uygulaması başlattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, kadın seyircilerini dikkate alarak yeni bir proje geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yönetim kurulunun, aile olarak tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlarının bu isteğine önem verdiği ve maraton tribünün bir bölümünün "aile tribünü" olmasını kararlaştırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Bu proje ile ailelerin ve kadınların tribünlerde yerini alması hedeflenirken, maraton tribününün F, G, H bloklarından bilet alan taraftarlar, eşleri ve çocukları ile maç izlemenin keyfini yaşayacak. İnternet üzerinden satışa kapalı olacak 'aile tribünü'nün bilet satışları, Denizli Atatürk Stadyumunda bulunan Passolig gişelerinden yapılacak."

Şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz kombine imkanı
Açıklamada ayrıca, kombine fiyatlarının açıklanmasının ardından gelen yoğun talep üzerine yeni bir düzenleme yapıldığı, fiyatlarda 20 Temmuz'a kadar indirim uygulanacağı belirtildi.
İndirimli kombine biletlerin yarından itibaren satışa sunulacağının aktarıldığı açıklamada, "Ayrıca şehit ailelerinden 2 kişiye ve gazilere ücretsiz kombine bilet sağlanacak. Öğrenci, şehit yakınları ve gazilerden indirimli kombine bilet almak isteyen taraftarlar ise öğrenci belgesi, şehit yakını ve gazi olduklarını belirten belgelerle Passolig gişelerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.