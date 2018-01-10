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Denizlispor üç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Yeşil-siyahlı kulüp, üç futbolcu ile sözleşme imzaladı

Denizlispor üç futbolcu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, üç futbolcu ile sözleşme imzaladı, Yasin Ozan'la yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulüp, bir süre önce anlaşmaya vardığı ve Antalya Belek'te kamp yapan takımla çalışmalara katılan eski oyuncusu Alperen Babacan, Kayserispor'dan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Canberk Aydın ve Osmanlıspor'dan 26 yaşındaki Hasan Kılıç'ı renklerine bağladı.

Üç oyuncu, yeşil-siyahlılarla sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Öte yandan, Denizlispor Kulübü, 26 yaşındaki forvet Yasin Ozan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Yasin Ozan'ın 440 bin liralık alacağının 240 bin lirasından vazgeçtiği ve kulübün kendisine 200 bin lira ödediği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor #futbol #TFF 1. Lig #transfer
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