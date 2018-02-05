Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

Deportivo'da Seedorf dönemi

Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportiva La Coruna'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Seedorf ile anlaşma sağlandı

Deportivo'da Seedorf dönemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Deportivo La Coruna'da teknik direktörlüğe Hollandalı Clarence Seedorf getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcı Cristobal Parralo'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Seedorf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen 41 yaşındaki Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.

Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, La Liga'da 22 haftada topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #la liga #futbol #deportivo #Clarence Seedorf
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.