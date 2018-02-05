Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportiva La Coruna'da teknik direktörlük görevi için Hollandalı Seedorf ile anlaşma sağlandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Deportivo La Coruna'da teknik direktörlüğe Hollandalı Clarence Seedorf getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcı Cristobal Parralo'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Seedorf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.



Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen 41 yaşındaki Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.



Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, La Liga'da 22 haftada topladığı 17 puanla 18. sırada bulunuyor.