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Derbi biletleri satışa sunuldu
Derbi biletleri satışa sunuldu

Derbi biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak derbi karşılaşmasının bilet fiyatları, 150 ile 1000 lira arasında değişiyor.

Derbi biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

Bilet fiyatları

Kategori 1: 1000 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 3 ve 4: 800 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 12 Misafir: 150 lira 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Galatasaray
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