Derbi koreografisi kana bulandı: Taraftar kavgasında silah çekildi, 1 kişi ağır yaralı

Korkunç olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun hemen çevresinde yaşandı. Yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için pankart ve koreografi hazırlığı yürüten Beşiktaşlı taraftarlar, stat civarında toplandı.

Edinilen bilgilere göre, taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Bu tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında silah kullanıldı ve bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önceden süregelen bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI, POLİS TEYAKKUZDA

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.