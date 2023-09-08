Derbi maçları hangi tarihlerde oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. İşte yeni sezondaki derbi tarihleri

Derbi maçları hangi tarihlerde oynanacak?
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Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ertelenen lig karşılaşmalarının yeni tarihleri de açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu.

İşte yeni sezondaki derbi tarihleri:

 • 17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş

• 21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş

• 4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor

• 9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe

• 24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray

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