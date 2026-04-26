Derbi öncesi yapay zekâ modellerinin skor tahminleri ortalığı karıştırdı!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluğun kaderini belirleyecek Galatasaray-Fenerbahçe randevusu öncesinde, dört büyük yapay zeka modelinden üçü aynı skor tahmininde birleşti

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig'de lider Galatasaray (71 puan) ile takipçisi Fenerbahçe (67 puan) arasındaki 4 puanlık fark ve saha avantajı, yapay zeka modellerinin veri analizlerinde temel belirleyici oldu. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesi dijital modeller, takımların form durumlarını ve psikolojik üstünlüklerini işleyerek olası senaryoları raporladı.

ÜÇ MODELDE AYNI SKOR: GEMINI, GROK VE CLAUDE

Dört farklı yapay zeka modelinden üçü, ev sahibi Galatasaray'ın sahadan 2-1 galip ayrılacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Gemini: Puan tablosundaki avantajı ve iç saha baskısını ön plana çıkardı. Victor Osimhen ve Anderson Talisca gibi isimlerin bireysel yeteneklerinin tabelayı belirleyeceğini vurgulayarak skoru 2-1 olarak öngördü.

Grok: Her iki takımın da yüksek hücum gücüne dikkat çekti (GS 69, FB 68 gol). Saha avantajı ve şampiyonluk motivasyonuyla Galatasaray’ın galibiyete yakın olduğunu belirterek 2-1 veya 3-2 skorlarını işaret etti.

Claude: Son 10 derbideki Galatasaray üstünlüğünü ve psikolojik avantajı analizine dahil etti. Osimhen faktörünü hücum gücünün anahtarı olarak gören modelin tahmini: 2-1.

CHATGPT’DEN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Diğer modellerin aksine Fenerbahçe’yi deplasmanda favori gören tek model ChatGPT oldu. Sarı-lacivertlilerin kontrollü bir oyun planıyla sahaya çıkacağını ve hızlı hücumlarla sonuç alacağını öngören model, Fenerbahçe’nin sahadan 2-1 galip ayrılacağı tahmininde bulundu.

YILDIZLARIN SAVAŞI: OSIMHEN VS ASENSIO

Yapay zeka analizlerinin ortaklaştığı bir diğer nokta, maçın taktiksel bir savaştan ziyade yıldız oyuncuların bireysel performansıyla çözüleceği oldu. Özellikle Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin kilit ismi Marco Asensio'nun ortaya koyacağı performansın, dijital tahminlerin gerçeğe dönüşmesinde anahtar rol oynayacağı vurgulandı.

Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisiVatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisiGündem
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıklarıTBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıklarıGündem
İstanbul'da barajların doluluk oranları sevindirdi: Kuraklıktan bolluğa!İstanbul'da barajların doluluk oranları sevindirdi: Kuraklıktan bolluğa!Yurt
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
"Kuşatma altında müzakere masasına oturmayacağız!"
Washington'da Trump'a silahlı saldırı girişimi
'ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedik'
Kushner ve Witkoff'un Pakistan ziyareti iptal edildi
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 26 Nisan Pazar Gazete manşetleri 26 Nisan Pazar
İstanbul'da barajların doluluk oranları sevindirdi: Kuraklıktan bolluğa! İstanbul'da barajların doluluk oranları sevindirdi: Kuraklıktan bolluğa!