Derbi öncesi yapay zekâ modellerinin skor tahminleri ortalığı karıştırdı!

Süper Lig'de lider Galatasaray (71 puan) ile takipçisi Fenerbahçe (67 puan) arasındaki 4 puanlık fark ve saha avantajı, yapay zeka modellerinin veri analizlerinde temel belirleyici oldu. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesi dijital modeller, takımların form durumlarını ve psikolojik üstünlüklerini işleyerek olası senaryoları raporladı.

ÜÇ MODELDE AYNI SKOR: GEMINI, GROK VE CLAUDE

Dört farklı yapay zeka modelinden üçü, ev sahibi Galatasaray'ın sahadan 2-1 galip ayrılacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Gemini: Puan tablosundaki avantajı ve iç saha baskısını ön plana çıkardı. Victor Osimhen ve Anderson Talisca gibi isimlerin bireysel yeteneklerinin tabelayı belirleyeceğini vurgulayarak skoru 2-1 olarak öngördü.

Grok: Her iki takımın da yüksek hücum gücüne dikkat çekti (GS 69, FB 68 gol). Saha avantajı ve şampiyonluk motivasyonuyla Galatasaray’ın galibiyete yakın olduğunu belirterek 2-1 veya 3-2 skorlarını işaret etti.

Claude: Son 10 derbideki Galatasaray üstünlüğünü ve psikolojik avantajı analizine dahil etti. Osimhen faktörünü hücum gücünün anahtarı olarak gören modelin tahmini: 2-1.

CHATGPT’DEN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Diğer modellerin aksine Fenerbahçe’yi deplasmanda favori gören tek model ChatGPT oldu. Sarı-lacivertlilerin kontrollü bir oyun planıyla sahaya çıkacağını ve hızlı hücumlarla sonuç alacağını öngören model, Fenerbahçe’nin sahadan 2-1 galip ayrılacağı tahmininde bulundu.

YILDIZLARIN SAVAŞI: OSIMHEN VS ASENSIO

Yapay zeka analizlerinin ortaklaştığı bir diğer nokta, maçın taktiksel bir savaştan ziyade yıldız oyuncuların bireysel performansıyla çözüleceği oldu. Özellikle Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin kilit ismi Marco Asensio'nun ortaya koyacağı performansın, dijital tahminlerin gerçeğe dönüşmesinde anahtar rol oynayacağı vurgulandı.