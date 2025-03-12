Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması!
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu 29. ve 30. hafta fikstürünü duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor derbilerinin tarihleri de belli oldu!
Dev mücadelelerden ilki, 29. haftada oynanacak ve Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak.
Bu kritik karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak.
30. haftada ise Fenerbahçe ile Trabzonspor’un mücadelesi futbol şölenine sahne olacak.
6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Kadıköy’de kozlarını paylaşacak iki ekip, zirve yarışındaki kaderlerini belirleyecek.
İşte detaylı maç programı:
29. Hafta Programı
28 Mart Cuma
16:00 Kayserispor - Hatayspor
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa
16:00 Trabzonspor - Göztepe
20:30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Başakşehir
30. Hafta Programı
4 Nisan Cuma
20:00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16:00 Başakşehir FK - Konyaspor
19:00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan Pazar
13:30 Alanyaspor - Bodrum FK
16:00 Hatayspor - Eyüpspor
19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi
20:00 Göztepe - Gaziantep FK
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş