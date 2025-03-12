Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu 29. ve 30. hafta fikstürünü duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor derbilerinin tarihleri de belli oldu!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 1

Dev mücadelelerden ilki, 29. haftada oynanacak ve Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak.

Bu kritik karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak.

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 2

30. haftada ise Fenerbahçe ile Trabzonspor’un mücadelesi futbol şölenine sahne olacak.

6 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Kadıköy’de kozlarını paylaşacak iki ekip, zirve yarışındaki kaderlerini belirleyecek.

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 3

İşte detaylı maç programı:

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 4

29. Hafta Programı

28 Mart Cuma

16:00 Kayserispor - Hatayspor

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 5

29 Mart Cumartesi

13:30 Sivasspor - Adana Demirspor

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa

16:00 Trabzonspor - Göztepe

20:30 Beşiktaş - Galatasaray

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 6

31 Mart Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Başakşehir

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 7

30. Hafta Programı

4 Nisan Cuma

20:00 Adana Demirspor - Kayserispor

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 8

5 Nisan Cumartesi

13:30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16:00 Başakşehir FK - Konyaspor

19:00 Antalyaspor - Samsunspor

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 9

6 Nisan Pazar

13:30 Alanyaspor - Bodrum FK

16:00 Hatayspor - Eyüpspor

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

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Derbi tarihleri açıklandı: Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor kapışması! - Resim: 10

7 Nisan Pazartesi

20:00 Göztepe - Gaziantep FK

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

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