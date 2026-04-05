Derbide bir ilk... Fenerbahçe sahaya Türk oyuncu olmadan çıktı

Fenerbahçe’nin derbi kadrosu açıklandı. Tedesco’nun tercih ettiği ilk 11’de Türk oyuncu yer almaması dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Derbi öncesi açıklanan kadroda Türk oyuncuların yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe, derbiye Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba ve Talisca ilk 11’iyle başladı. 

Sarı-lacivertli ekip, bu kadro tercihiyle Süper Lig tarihinde bir ilke imza attı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine ilk kez ilk 11’inde hiç Türk oyuncu olmadan çıktı.

Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda oynanırken, iki ekip de kritik mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefledi.

