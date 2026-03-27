Derbide sahaya çakmak atmıştı! Kazımcan'ı yaralayan taraftara istenen ceza belli oldu...
1 Aralık 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sahaya attığı çakmakla futbolcu Kazımcan Karataş'ın yaralanmasına neden olan sanık Mert Güçlü'nün yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya çakmak atarak Galatasaraylı oyuncu Kazımcan Karataş'ı yaralayan Mert Güçlü hakim karşısına çıktı.
Olayın yaşandığı maçta çakmağın Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etmesinin ardından gözaltına alınan Mert Güçlü hakkında hazırlanan ilk iddianamede, 6222 sayılı yasanın 17. maddesinde düzenlenen 'taşkınlık yapma suçu' delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçlaması yöneltildi.
Bu kapsamda sanığın 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istenirken, ek olarak 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men cezası verilmesi talep edildi.
Duruşmada söz alan ve müştekiyi tanımadığını belirten sanık Mert Güçlü, savunmasında şu ifadeleri kullandı:"Fenerbahçe taraftarıyım. Olay tarihindeki maçı izlemek üzere stada gitmiştim. Maç esnasında Galatasaray gol atınca Galatasaraylı futbolcular benim tribünde yakın bulunduğum bir yere sevinmeye geldiler. Bu esnada tribünden çok sayıda yabancı madde atıldı. Anın üzüntüsü ve stresiyle yanımda bulunan çakmağı sahaya doğru rastgele fırlattım. Ancak Galatasaraylı futbolcular benim bulunduğum noktaya yakın bir yerde oldukları için çakmak o noktaya doğru gitti. Ben çakmağın müştekiye isabet ettiğini görmedim. Amacım çakmağı müştekiye atmak da değildi. Bir anlık refleksle böyle bir eylemde bulundum. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün ve pişmanım."
Savunmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, dosya kapsamında bulunan doktor raporu, tutanaklar ve sanığın ikrarı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını kaydetti. Mütalaada, sanık hakkında 6222 sayılı yasa yollamasıyla "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi ve ayrıca 6222 sayılı yasanın 17. ve 18. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.
DURUŞMA 16 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Mütalaanın okunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Yargılama süreci, eksikliklerin tamamlanması amacıyla 16 Haziran tarihine ertelendi.