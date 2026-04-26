Derbide sinirler gerildi: Galatasaray'dan sert tepki! "İçinizdeki kötülüğü görüyoruz"

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakanın 11. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Anderson Talisca, topu dışarı göndererek takımı adına büyük bir fırsatı kaybetti.

İKİ FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sert bir mücadeleye sahne olan derbide iki futbolcu cezalı duruma düştü. Sarı kart gören Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında; 23. dakikada kart gören Fenerbahçeli Archie Brown ise Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer almayacak

'İÇİNİZDEKİ KÖTÜLÜĞÜ GÖRÜYORUZ'

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray, hakem Yasin Kol’un kararlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!"