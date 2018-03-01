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Derbide üç kırmızı kart, 4 gol var kazanan yok

 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. 

Derbide üç kırmızı kart, 4 gol var kazanan yok

55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu. 

74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı. 

82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2

88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.


Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena)
Goller: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası
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