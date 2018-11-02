Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında çıkan olaylar sonrasında, 3 futbolcu kırmızı kart gördü.

Yayıncı kuruluş BeinSports'tan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli Jailson ve Roberto Soldado ile Galatasaray'dan Badu Ndiaye kırmızı kart gördü.



Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın da sarı kart gördüğü belirtildi.



Müsabakanın bitimiyle başlayan olaylar nedeniyle Video Yardımcı Hakem (VAR) üzerinden uzun süre incelemelerde bulunuldu ve daha sonra kararlar açıklandı.



Galatasaray'dan paylaşım

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımında, Garry Rodrigues'in yaralanmış bacağı ve Belhanda'nın boynunda oluşan kızarıklık fotoğraflarla gösterildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi Belhanda'nın müdahale ettiği topun Valbuena'ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı.



Karşılaşma sonunda tribünlerde yaşanan gerginlikler arasında kalan bir baba ve oğluna güvenlik güçleri yardım etti.



