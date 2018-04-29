Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sahadan 2-0 galip ayrılarak 66 puanla ligin zirvesine yerleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues, savunma oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kalırken, erken davranan Fabricio topa sahip oldu.

20. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Galatasaray savunmasında Denayer'in yaptığı hatada topu kafayla önüne alan Negredo, sol çaprazda Muslera ile karşı karşıya kaldı. Negredo'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



23. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Nagatomo'nun ortasında, kale sahası önünde Fernando gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Talisca'nın sağdan yaptığı ortada, savunmadan seken top ceza sahasının sol çaprazında bulunan Quaresma'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muslera yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Gomis'ten seken topa penaltı noktasında Maicon kafa vuruşunu yaparken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topu kapan Feghouli, pasını Gomis'e verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta, Fabricio son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.



39. dakikada Adriano'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Galatasaray sahaya 11 yabancıyla çıktı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı.

Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı.



Terim'den Güneş'e geçmiş olsun dileği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi Beşiktaş soyunma odasına giderek Fenerbahçe derbisinde başına yabancı madde isabet edenteknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca Galatasaray taraftarları da "Geçmiş olsun Şenol Güneş" tezahüratı yaptı.

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