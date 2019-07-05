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Derby County'de Cocu dönemi

İngiltere temsilcisi Derby County, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Derby County'de Cocu dönemi

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Frank Lampard'ın Chelsea ile anlaşmasının ardından Phillip Cocu ile görüşme yapıldığı ve Hollandalı çalıştırıcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki takım kampına katılan 48 yaşındaki Cocu'nun yardımcılıklarını ise Chris van der Weerden, Twan Scheepers ve Shay Given üstelenecek.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Cocu, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli ekiple yaptığı sözleşme, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kısa süre içinde feshedilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Derby County #ingiltere
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