DeRozan efsaneleri geride bıraktı: NBA tarihinin en skorer ilk 20'sine girdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde Batı Konferansı üçüncüsü Houston Rockets, Toyota Center'da Sacramento Kings'i konuk etti. Karşılaşmayı 128-97 kazanan Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün maça damgasını vurdu. Parkede 32 dakika kalan Şengün; 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk kapsamlı performansıyla "triple-double" yaptı.

Ev sahibi Houston Rockets'ın bu sezonki 36. galibiyetine ulaştığı maçta, Reed Sheppard 28 sayı, Kevin Durant ise 21 sayı üreterek skora büyük katkı sağladı. Sezonun 47. mağlubiyetini alan Sacramento Kings cephesinde ise Russell Westbrook 22 sayı kaydederken, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayıyla oynadı.

DEROZAN NBA TARİHİNİN EN SKORER İLK 20'SİNE GİRDİ

Karşılaşmada 15 sayı atan Sacramento Kings oyuncusu DeMar DeRozan, kariyerindeki toplam sayısını 26 bin 406'ya çıkardı. Bu performansıyla DeRozan, NBA normal sezonlarının en skorer oyuncuları listesinde efsane isimler John Havlicek (26 bin 395) ve Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak tüm zamanların en skorer ilk 20 oyuncusu arasına girdi.

Gecenin dikkat çeken diğer mücadelesinde Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Oklahoma City Thunder'ı 124-116 mağlup etti. Doğu Konferansı lideri Pistons'a bu sezonki 43. galibiyetini getiren maçta; Cade Cunningham 29 sayı ve 13 asist, Jalen Duren ise 29 sayı ve 15 ribaunt ile galibiyetin mimarları oldu. Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alan Thunder'da ise Jaylin Williams'ın 30 sayı ve 11 ribauntluk, Cason Wallace'ın ise 23 sayılık çabaları sezonun 15. mağlubiyetini önlemeye yetmedi.