Millî sporcu Derya Can, 68 metreye 2 dakika 5 saniyede dalarak serbest dalış dünya rekoru kırdı. Kendisi de bir öğretmen olan millî sporcu, öğretmenler gününde kırdığı dünya rekorunu öğretmenlere armağan etti.

Dediğini yaptı. Millî sporcu Derya Can tatlı su serbest dalış kadınlar kategorisinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



Burdur Salda Gölü'nde dalış yapacağı noktada suya girip önce bir süre ısınma çalışması yaptı.



Ardından kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 68 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 5 saniye sonra yüzeye çıktı.



68 metreye inmeyi başaran Derya Can geçen ay milli sporcu Şahika Ercümen tarafından 65 metreyle kırılan rekorun yeni sahibi oldu.





ulusal.com.tr