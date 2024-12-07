Dev Derbi öncesi hakem kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, derbinin VAR hakeminin Kadir Sağlam olduğu duyuruldu. AVAR hakemi olarak ise Serkan Çimen görev yapacak.

Maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcı hakemleri Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil olurken, Erkan Özdamar dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat 19:00’da başlayacak ve heyecan dolu mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.