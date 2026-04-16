Dev derbide düdük çalacak hakem belli oldu!

Yunanistan liginin en kritik karşılaşmalarından biri olan Panathinaikos - Olympiakos mücadelesinde düdük çalacak olan Halil Umut Meler'e Türk yardımcı hakemler eşlik edecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Pazar günü saat 21.00’de Apostolos Nikolaidis Stadı’nda oynanacak dev maç öncesi Yunanistan Futbol Federasyonu güvenlik ve liyakat kriterlerini göz önünde bulundurarak Türk hakem heyetinde karar kıldı.

SÜPER LİG DERBİSİ İÇİN YASİN KOL İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Meler’in Yunanistan’daki görevi Türkiye’deki atama trafiğini de şekillendirdi. Halil Umut Meler’in iki hafta üst üste yüksek tansiyonlu derbi yönetmesinin teknik olarak zorluğu nedeniyle Türkiye Süper Ligi'ndeki Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası için Yasin Kol ismi favori aday konumuna geldi. Atina'daki dev randevu sonrası Türk hakem heyetinin uluslararası performans raporları yakından takip edilecek.