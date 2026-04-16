Dev derbide düdük çalacak hakem belli oldu!

Yunanistan Süper Ligi şampiyonluk grubundaki Panathinaikos - Olympiakos derbisini FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Yunanistan liginin en kritik karşılaşmalarından biri olan Panathinaikos - Olympiakos mücadelesinde düdük çalacak olan Halil Umut Meler'e Türk yardımcı hakemler eşlik edecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Pazar günü saat 21.00’de Apostolos Nikolaidis Stadı’nda oynanacak dev maç öncesi Yunanistan Futbol Federasyonu güvenlik ve liyakat kriterlerini göz önünde bulundurarak Türk hakem heyetinde karar kıldı.

SÜPER LİG DERBİSİ İÇİN YASİN KOL İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Meler’in Yunanistan’daki görevi Türkiye’deki atama trafiğini de şekillendirdi. Halil Umut Meler’in iki hafta üst üste yüksek tansiyonlu derbi yönetmesinin teknik olarak zorluğu nedeniyle Türkiye Süper Ligi'ndeki Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası için Yasin Kol ismi favori aday konumuna geldi. Atina'daki dev randevu sonrası Türk hakem heyetinin uluslararası performans raporları yakından takip edilecek.

Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldıSalih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldıGündem
Lionel Messi, o İspanyol kulübünü satın aldı!Lionel Messi, o İspanyol kulübünü satın aldı!Spor
derbi hakemi Halil Umut Meler
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Çok Okunanlar
Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi Resmi Gazete’de yayımladı: 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi
Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi Eski kaleci Manninger, tren kazasında yaşamını yitirdi
Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı Gazze’nin yetim çocukları hayallerini uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı
Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti sağlandı
Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi Kerkük Valiliği görevine Muhammed Seman seçildi