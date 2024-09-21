Dev derbide Galatasaray sevindi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Mert Sagit Mert Sagit
Dev derbide Galatasaray sevindi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.

Sarı kırmızılılar, 20. dakikada Livakovic (Kendi Kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Sara'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin tek golünü Dzeko 63. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe haftayı 13 puanla kapattı.

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Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürdü

Galatasaray fenerbahçe
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