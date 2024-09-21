Dev derbide Galatasaray sevindi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi.
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.
Sarı kırmızılılar, 20. dakikada Livakovic (Kendi Kalesine), 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Sara'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin tek golünü Dzeko 63. dakikada penaltıdan kaydetti.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe haftayı 13 puanla kapattı.
Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürdü