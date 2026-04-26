Dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri
Süper Lig'de kader anı: 71 puanlı lider Galatasaray, 4 puan gerisindeki takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor; kazanan şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverler dünya çapında bir rekabete tanıklık edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor.
Şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek olan bu dev randevuyu hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakemlik görevini Çağdaş Altay üstlenecek.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ZİRVEDE 4 PUANLIK FARK
Ev sahibi Galatasaray, ezeli rakibinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. 22 galibiyet ve 5 beraberlikle 71 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galip gelerek bitime 3 hafta kala farkı 7'ye çıkarmayı ve şampiyonluk kapısını aralamayı hedefliyor.
19 galibiyet ve 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda devirerek puan farkını 1'e indirmek ve zirve yarışına yeni bir soluk getirmek istiyor.
OSIMHEN ÖZEL APARATLA, ASENSIO SAKATLIK SONRASI SAHADA
Galatasaray'da en büyük müjde Victor Osimhen’den geldi. Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldız, kolundaki özel koruyucu aparatla derbideki yerini alacak.
Hafta içi kupada süre alan Osimhen'in sahadaki varlığı, gol yollarında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak.
Fenerbahçe cephesinde ise sakatlığını atlatan Marco Asensio kadroya dönüyor. Hafta içi bireysel çalışmalarını tamamlayan İspanyol yıldızın, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.
DEV RANDEVUNUN MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY:
Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
FENERBAHÇE:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.