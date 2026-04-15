Dev derbide Osimhen ve Asensio alarmı! İki yıldız sahada olacak mı?
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren 26 Nisan'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine doğru geri sayım sürerken, sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Marco Asensio'nun dev maça yetişmesi için her iki cephede de adeta zamanla yarışılıyor.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına son 5 hafta kala tüm dikkatler, lider Galatasaray'ın 26 Nisan'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbiye çevrildi.
Takımlar şampiyonluk yolundaki bu kritik mücadele öncesinde ligin 30. haftası ve ardından Türkiye Kupası sınavlarına çıkmaya hazırlanırken, her iki takımın sağlık raporlarındaki belirsizlikler maçın taktiksel hazırlıklarını doğrudan etkiliyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen, Fenerbahçe'de ise Marco Asensio'nun sakatlık durumları teknik heyetlerin en büyük gündem maddesini oluşturuyor.
GALATASARAY'DA OSİMHEN'İN DÖNÜŞ PLANI HAZIR
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında girdiği bir pozisyon sonrası kolundan sakatlandı.
Kırık tespit edilen ve ameliyat masasına yatan Nijeryalı golcü, takımının son 3 resmi maçında sahaya çıkamadı.
Galatasaray, hücum hattında yıldız oyuncusunun eksikliğini hissettiği bu periyotta Trabzonspor ve Kocaelispor karşısında toplam 5 puan kaybederek zirvedeki puan avantajını büyük ölçüde yitirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamalara göre, Osimhen'in dönüşü için kademeli bir plan uygulanıyor. Başarılı forvetin bu hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınması ve maça yedek kulübesinde başlaması planlanıyor.
Hafta içi oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinde kesinlikle riske edilmeyecek olan Osimhen'in, Fenerbahçe derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.
FENERBAHÇE'DE ASENSİO İÇİN SEFERBERLİK
Fenerbahçe cephesinde ise çapraz bağlarında gerilme meydana gelen Marco Asensio'nun durumu sağlık heyeti tarafından anbean takip ediliyor.
Beşiktaş maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve ardından oynanan Kayserispor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan İspanyol oyuncu için yoğun bir tedavi programı yürütülüyor.
Bu sezon çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyerek Anderson Talisca ile birlikte takımın en skorer isimlerinden biri olan Asensio'nun, bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında riske edilmesi beklenmiyor.
Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesinde de forma giymesi zor görünen tecrübeli futbolcunun Galatasaray derbisine yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Uygulanan tedaviye yanıt vermesi beklenen Asensio'nun dev derbiye en kötü ihtimalle yedek kulübesinde başlaması ve oyunun ilerleyen bölümlerinde süre alması öngörülüyor.
Derbi öncesi her iki takımda da sakatlıktan dönmesi beklenen diğer isimler teknik ekiplere nefes aldırıyor.
Fenerbahçe'de Edson Álvarez'in, Galatasaray'da ise Yáser Asprilla'nın 26 Nisan'daki dev mücadeleye yetişmeleri bekleniyor.
Sakatlıkların yanı sıra kart sınırındaki oyuncular da ligin 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'de birçok isim sarı kart ceza sınırında yer aldığı için Çaykur Rizespor karşısında ekstra dikkatli olmak zorundayken, Galatasaray'da ise Gençlerbirliği maçı öncesi yalnızca Eren Elmalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor.